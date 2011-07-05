فلسطين اليوم تكشف عن تفاصيل جديدة عن قضية الروبي

فلسطين اليوم-غزة

أكد مصدر خاص في المجلس التشريعي أن أموال الروبي التي تم جمعها سيتم توزيعها في العاشر من الشهر الجاري على المواطنين في غزة, بنسبة 30%, بينما أموال الكرد بنسبة 20%.

وأوضح, المصدر الخاص لـ"فلسطين اليوم الإخبارية", أن لجنة الموازنة والشئون المالية في التشريعي ستقوم بتوزيع أموال الروبي والكرد على المواطنين اعتباراً من العاشر من شهر يوليو, مشيراً, إلى أن لجنة الموازنة تقوم خلال الأيام القادمة بدراسة آلية محددة لتوزيع الأموال بشكل يرضاه المواطنين.

وبين المصدر الخاص, أن طريقة التواصل بين المواطنين ولجنة الموازنة والشئون المالية في التشريعي سيكون عن طريق الجوال وسيتم إبلاغ المواطنين بالنسبة التي حصلوا عليها, مشيراً, إلى أن صرف الأموال سيكون إما عن طريق البريد أو البنك العربي.

ومن الجدير ذكره أن جمال نصار رئيس لجنة الموازنة والشئون المالية في التشريعي, قال في بيان صحفي أنه بعد الكشف عن تفاصيل أموال الروبي سيتم توزيعها, لافتا إلى أنه سيتم تحديد النسبة لاحقا.

ونوه إلى أن لجنة متابعة تشغيل الأموال في ملفي "الروبي" و"الكردي" ستظل منعقدة حتى الانتهاء من الملفين.

ويذكر أن مصدر أخر في التشريعي كشف منذ فترة قليلة لـ"فلسطين اليوم", أن الأموال التي تم جمعها من الروبي تبلغ 20 مليون دولار.