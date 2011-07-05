الشرطة تطلق حملة على مركبات العمومي في رام الله

فلسطين اليوم-رام الله

أطلقت شرطة محافظة رام الله والبيرة حمله على سائقي المركبات العمومي في رام الله .

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة انه وبناء على تعليمات مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة المقدم عبد اللطيف قدومي قامت إدارة المرور في شرطة المحافظة بحملة على سائقي العمومي في المحافظة .

وأضاف البيان انه ومن خلال التدقيق والفحص في اليوم الأول للحملة تم ضبط (16) سائق احليوا جميعا للنيابة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم وذلك اعدم حيازتهم رخص سياقة عمومي ويعملون برخص سياقة شخصية ( خصوصي ).

وتابع البيان انه تم تنزيل عن الشارع 32 سيارة أجرة لزيادة عدد المقاعد فوق المسموح به في رخصة المركبة .