"إسرائيل" تقرر بناء 900 وحدة سكنية بالقدس

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

أعلنت "إسرائيل" نيتها اليوم بناء 900 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة جيلو شرق القدس .

وقال عضو في مجلس بلدية القدس ان البلدية وافقت اليوم على خطة لبناء مئات المنازل الجديدة لليهود على أرض في الضفة الغربية جرى ضمها "لإسرائيل".

وأضاف اليشع بيليج لـ"رويترز" أن لجنة التخطيط التابعة لبلدية القدس أقرت خطة لبناء 900 وحدة سكنية في جيلو وهي مستوطنة اسرائيلية بنيت على أرض احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 وضمتها للقدس.

وتابع بيليج وهو عضو في لجنة التخطيط "لا أرى فرقا بين جيلو وأي حي اخر في القدس. لا يوجد مشكلة سياسية ولا مشكلة في التخطيط في هذا الامر ومن حق اليهود أن يبنوا في أي مكان في المدينة."

وقال بيليج انه ما زال ينبغي أن تصدر موافقة على هذه المقترحات من جانب وزارة الداخلية وان من المرجح أن تبدأ عملية البناء في جيلو خلال عام أو عامين. وتضم جيلو نحو 40 ألف اسرائيلي.