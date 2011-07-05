غزة: الإعلان عن استكمال الترتيبات لافتتاح المعرض الوطني للأثاث

فلسطين اليوم-غزة

أعلن اتحاد الصناعات الخشبية، أمس، عن استكمال الترتيبات النهائية اللازمة لتنظيم المعرض الوطني للأثاث الذي ينظمه اتحاد الصناعات الفلسطينية، واتحاد الصناعات الخشبية، ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" في 10-13 الشهر الحالي في قاعة الشاليهات في مدينة غزة.

وقال علي الحايك، رئيس اتحاد العام للصناعات الفلسطينية أنه سيتم افتتاح المعرض بالتعاون مع مشروع تطوير القطاع الخاص، المنفذ من قبل مؤسسة التعاون الألماني للتنمية (GIZ)، بدعم من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ) وبرعاية بنك فلسطين والشركة العربية للأخشاب.

وأفاد الحايك بان هناك 20 شركة أثاث ستشارك في المعرض بمختلف انواع المنتجات الخشبية والأثاث.

من جهته، ذكر مجاهد السوسي رئيس اتحاد الصناعات الخشبية، ان المعرض سيضم معروضات مختلفة من الأثاث المكتبي والمنزلي وغرف الأطفال وغيرها من منتجات هذه الصناعة.

وتوقع السوسي ان المعرض سيشهد إقبالاً كبيرا من قبل الجمهور خاصة ان هناك مجموعة من موديلات الأثاث الحديثة أصبحت موجودة بالسوق ويتم إنتاجها للسوق المحلية بنفس المواصفات التصديرية التي كانت الشركات المحلية تنتجها للأسواق الخارجية قبل توقف عجلة تصدير الأثاث من قطاع غزة الى الخارج.

وعن الخطط المستقبلية لقطاعات التصديرية التي تعتبر الخشبية من أهمها، أشار خضر شنيورة مدير الاتحاد العام للصناعات أن الاتحاد باشر بإعداد دراسة مسحية للقطاعات التصديرية، إضافة الى دراسة متخصصة شملت إعداد إستراتيجية لقطاع الأثاث من حيث احتياجاته ومتطلبات النهوض به.

وأوضح شنيورة أن الاتحاد يعتزم تنظيم بعثات تجارية الى أسواق أوروبية يشارك فيها عدد من ممثلي القطاعات الإنتاجية وذلك لبحث فرص تصدير هذه المنتجات بمجرد أن ينفذ الاحتلال تعهداته بتسهيل عملية التصدير للقطاعات الإنتاجية المختلفة.

يذكر أن المعرض الوطني للأثاث هو الثالث الذي تتم إقامته في غزة حيث أقيم في عامي 2003 و2005 المعرض الاول والثاني ويعتبر المعرض فرصة مهمة للشركات العارضة التي سيتاح أمامها المجال لتسويق منتجاتها محلياً وإبرام صفقات تجارية.