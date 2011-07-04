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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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مصر ترفض طلبا لوزير الدفاع الأمريكي للإفراج عن الجاسوس « غيربل »‏

  • 07:12 - 04 يوليو 2011
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مصر ترفض طلبا لوزير الدفاع الأمريكي للإفراج عن الجاسوس "غيربل"‏

فلسطين اليوم-ترجمة خاصة

ذكر موقع عنيان مركزي الإسرائيلي بأن مصر رفضت طلبا أمريكيا للإفراج عن الجاسوس أيلان غبريل  ,ووفقا للنبأ فإن قائد القوات الأمريكية ( مايك مالن) طلب من الجنرال المصري سامي عنان الإفراج عن غيربل ولكن عنان رد عليه قائلا": بأنه لا يستطيع التدخل في القضاء المصري".

وأضاف موقع عنيان عن إجراء محادثة أخرى  بين وزير الحرب الأمريكي غيس والمشير حسين طنطاوي  من اجل الإفراج عن غيربل , ووفقا للتقرير فإن الأمريكان ادعوا بإن استمرار اعتقال غيربل يلقي بظلاله علي العلاقات الأمريكية المصرية .

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