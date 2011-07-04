الاحتلال يعتقل 50 مواطنا خلال شهر حزيران الماضي في محافظة الخليل

فلسطين اليوم-الخليل

أفاد مدير نادي الأسير الفلسطيني في الخليل أمجد النجار اليوم الاثنين، أن عدد المعتقلين خلال شهر حزيران من عام 2011م في محافظة الخليل وصل إلى 50 معتقلاً، منهم 7 أطفال، وعشرة طلاب، وستة عشر من الأسرى المرضى الذين يعانون من أمراض مختلفة.

وعرف من الأسرى المرضى، نادي الشوامرة الذي يعاني من أعصاب في الدماغ، ورباح حريزات الذي يعاني من الضغط ومشاكل في التنفس والأعصاب، ومحمد خليل الحروب الذي يعاني من الصرع، وتامر الأطرش الذي يعاني من سرطان في الرئة، ومجدي زامل كان قد عانى من أزمة قلبية قبل اعتقاله، وناصر الحروب الذي يعاني من فايروس في الكبد، وقاسم أبو عدوة الذي يعاني من مشاكل في الكلى.

وقال نادي الأسير 'إن معظم الأسرى الذين تم اعتقالهم وجهت لهم تهم ملفقة بناءا على شهادات من جنود ومستوطنين وتم تحويلهم للمحكمة العسكرية في عوفر حيث فرضت عليهم الأحكام الظالمة والغرامات المالية التي وصلت خلال شهر حزيران فقط في محافظة الخليل إلى 65 ألف شيقل.