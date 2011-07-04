الاحتلال يسمح بدخول الاسمنت وحديد وحصمة

فلسطين اليوم-رام الله

قررت سلطات الاحتلال صباح اليوم الاثنين فتح معبر كرم أبو سالم التجاري بشكل جزئي لإدخال قرابة 250 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات إلى قطاع غزة.

وقال المهندس رائد فتوح رئيس لجنة إدخال البضائع إلى القطاع من بين الشاحنات التي ستدخل غزة 15 شاحنة محملة بالاسمنت لمشروع بنك التنمية الألماني و12 شاحنة اسمنت وحديد بناء لصالح مشاريع UNDP و60 شاحنة حصمة لصالح مشاريع USAID ، بالإضافة لضخ كميات محدودة من غاز الطهي.

وكانت سلطات الاحتلال سمحت بالأمس بإدخال 170 شاحنة عبر معبر أبو سالم بالإضافة لضخ 206190 كيلو غاز طهي.