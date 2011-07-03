زعيم المجلس الانتقالي الليبي يرحب بتقاعد القذافي في ليبيا

فلسطين اليوم _ وكالات

قال مصطفى عبد الجليل زعيم المجلس الوطني الانتقالي الليبي لرويترز اليوم الأحد إن المجلس يرحب بتقاعد الزعيم الليبي معمر القذافي في ليبيا ما دام سيستقيل رسميا ويقبل بإشراف دولي على تحركاته.

ورفضت المعارضة الليبية وحلفاؤها من الغربيين أي حل للصراع لا يتضمن استقالة القذافي قائلين انه لابد أن يستقيل قبل بدء أي محادثات.

ويقاوم القذافي بشدة كل المطالب الدولية لاستقالته ويتعهد بالقتال حتى النهاية.

وأضاف عبد الجليل متحدثا من مقره في بنغازي انه تقدم بهذا الاقتراح قبل نحو شهر عبر الأمم المتحدة الا أنه لم يتلق أي رد بعد من طرابلس.

وقال في مقابلة انه كحل سلمي عرضوا أنه يمكن للقذافي ان يستقيل وأن يأمر جنوده بالانسحاب من ثكناتهم ومواقعهم ثم يمكن أن يقرر ما اذا كان سيبقى في ليبيا أم خارجها.

ومضى يقول انه إذا رغب في البقاء في ليبيا فسوف يحددون هم المكان وسيكون ذلك تحت الاشراف الدولي. وتابع قوله انه سيكون هناك إشراف دولي على كل تحركاته.

وقال إنهم قدموا هذا العرض عبر مبعوث الأمم المتحدة لكنهم لم يتلقوا أي رد. وذكر أن المجلس الوطني الانتقالي يعتقد أن القذافي يمكن أن يحتجز في ثكنة عسكرية أو في مبنى مدني في ليبيا لكنه لم يذكر تفاصيل.

ولم يرد رد فوري من طرابلس على تصريحات عبد الجليل لكن القذافي لم يبد حتى الآن أي مؤشر على التراجع. وهو يقول انه الزعيم الشرعي لبلاده وانه لن يترك طرابلس بدون معركة.

ويشهد الصراع جمودا فيما يبدو سواء عسكريا أو سياسيا رغم خطوات من قوى غربية لتكثيف حملة القصف ضد منشآت القذافي في أنحاء البلاد.