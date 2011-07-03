ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

مستوطنون يعتدون على مواطن ويشعلون أراضي زراعية في نابلس

  • 15:09 - 03 يوليو 2011
مشاركة

مستوطنون يعتدون على مواطن ويشعلون أراضي زراعية في نابلس

فلسطين اليوم _ نابلس

اعتدى مستوطنون، مساء اليوم، على المواطن محمد غسان زيادة (19عاما) من قرية مادما جنوبي نابلس، وأحرقوا مساحات من الأراضي الزراعية في محيط القرية.

 

وذكرت مصادر أن المواطن زيادة أصيب بحجر في رأسه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، في الوقت الذي يقوم به المستوطنون برشق السيارات والمارة بالحجارة.

 

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس بأن مجموعة من مستوطني مستوطنة 'يتسهار'  أضرموا النار في أراضي زراعية بالقرية.

 

من جهته أكد رئيس المجلس القروي إيهاب القط أن المستوطنين يطلقون النار تجاه المواطنين الذين يحاولون إخماد النيران التي تمتد بسرعة بفعل الرياح.

 

يذكر أن المستوطنين صعدوا في الأيام الأخيرة اعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة.

 

متعلقات