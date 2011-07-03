مستوطنون يعتدون على مواطن ويشعلون أراضي زراعية في نابلس

فلسطين اليوم _ نابلس

اعتدى مستوطنون، مساء اليوم، على المواطن محمد غسان زيادة (19عاما) من قرية مادما جنوبي نابلس، وأحرقوا مساحات من الأراضي الزراعية في محيط القرية.

وذكرت مصادر أن المواطن زيادة أصيب بحجر في رأسه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، في الوقت الذي يقوم به المستوطنون برشق السيارات والمارة بالحجارة.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس بأن مجموعة من مستوطني مستوطنة 'يتسهار' أضرموا النار في أراضي زراعية بالقرية.

من جهته أكد رئيس المجلس القروي إيهاب القط أن المستوطنين يطلقون النار تجاه المواطنين الذين يحاولون إخماد النيران التي تمتد بسرعة بفعل الرياح.

يذكر أن المستوطنين صعدوا في الأيام الأخيرة اعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة.