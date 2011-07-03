الاحتلال يمنع الأذان بالحرم لإبراهيمي 52 مرة في يونيو

الاحتلال يمنع الأذان بالإبراهيمي 52 مرة في يونيو

فلسطين اليوم – الخليل

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية خلال شهر يونيو الماضي 52مرة.

وقال زيد الجعبري مدير أوقاف الخليل فى تصريح اليوم إن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 52 وقتا للصلاة خلال شهر يونيو الماضي بحجة تسببه في إزعاج المستوطنين الإسرائيليين المتواجدين في القسم المحتل من الحرم الإبراهيمي.

واستنكر الجعبري هذه الإجراءات التعسفية التي تطال بيوت العبادة .. معتبرا إياها تعديا على الديانات السماوية وحرية العبادة التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية.

وأكد أن الاحتلال يتعمد هذه السياسة المبرمجة بهدف إحكام السيطرة والتحكم بكل أركان الحرم من أذان وترميمات .. مشيرا إلى أن الحرم الإبراهيمي شأن فلسطيني إسلامي خالص ولا يحق لليهود التدخل فيه.