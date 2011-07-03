ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يمنع الأذان بالحرم لإبراهيمي 52 مرة في يونيو

  • 14:08 - 03 يوليو 2011
مشاركة

الاحتلال يمنع الأذان بالإبراهيمي 52 مرة في يونيو

فلسطين اليوم – الخليل

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية خلال شهر يونيو الماضي 52مرة.

وقال زيد الجعبري مدير أوقاف الخليل فى تصريح اليوم إن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 52 وقتا للصلاة خلال شهر يونيو الماضي بحجة تسببه في إزعاج المستوطنين الإسرائيليين المتواجدين في القسم المحتل من الحرم الإبراهيمي.

واستنكر الجعبري هذه الإجراءات التعسفية التي تطال بيوت العبادة .. معتبرا إياها تعديا على الديانات السماوية وحرية العبادة التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية.

وأكد أن الاحتلال يتعمد هذه السياسة المبرمجة بهدف إحكام السيطرة والتحكم بكل أركان الحرم من أذان وترميمات .. مشيرا إلى أن الحرم الإبراهيمي شأن فلسطيني إسلامي خالص ولا يحق لليهود التدخل فيه.

متعلقات