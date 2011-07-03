وزير صهيوني: نجحنا في تأخير انطلاق أسطول الحرية

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

قال وزير المالية الصهيونية، يوبل شتاينتس، إن الدبلوماسية الصهيونية نجحت في تأخير انطلاق أسطول الحرية 2 إلى غزة بعد إقناع دول عديدة بمنعه من الإبحار نحو شواطئ قطاع غزة.

وأضاف الوزير الصهيوني قبل عقد جلسة الحكومة الصهيونية، اليوم الأحد، أن نتنياهو وليبرمان نجحا في سياستهما في دول عديدة لمنع إبحار الأسطول.

من جهة أخرى قال وزير الإعلام الصهيوني، يوري ادلشطين، إن حكومة "إسرائيل" أقنعت دولا كثيرة بمنع إبحار السفن، وأضاف: "لكن علينا أن نكون جاهزين لمنع وصول الأسطول في حال قرر النشطاء مواصلة محاولاتهم للوصول إلى غزة".