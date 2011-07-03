الكشف عن ملابسات العثور عن الشاب "مهدي"المختطف منذ ثلاثة أيام بغزة

فلسطين اليوم-غزة (خاص)

بعد المناشدة التي أطلقتها وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" ظهر أمس السبت, بخصوص فقدان مواطن من عائلة مهدي منذ ثلاثة أيام, عثرت شرطة الوسطى صباح اليوم الأحد على الشاب ماهر فايز مهدي البالغ من العمر 33 عاماً والذي اختفت آثاره من مساء يوم الثلاثاء مقيداً بأحد استراحات منطقة الوسطى.

وقالت الرائد أيمن البطنيجي الناطق بأسم شرطة غزة أن الشرطة عثرت على الشاب أيمن من سكان بلدة بيت لاهيا مقيداً بأحد استراحات الوسطى, وتم تحويله على الفور لمركز شرطة الشيخ رضوان بغزة لمعرفة ملابسات الحادث.

وبين البطنيجي لـ"فلسطين اليوم" أن حالة الخطف في مثل هذا السن تتم لأول مرة في قطاع غزة, موضحاً أنه حتى اللحظة لم يتبين سبب إختطافه بهذة الطريقة.

وأشار إلى أنه خلال الساعات القادمة ستتضح الأسباب الحقيقية , مرجحاً أن تكون القضية داخلية.

وكانت عائلة الشاب قد رجحت في حديث لـ"فلسطين اليوم" أن يكون سبب الاختطاف بهدف السرقة كونه كان يعمل حتى ساعات متأخرة على توزيع الأدوية على الصيدليات.