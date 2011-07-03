العربي يتسلم اليوم مهام منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية

فلسطين اليوم-وكالات

يقام اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة احتفال لتسليم وتسلم أمانة الجامعة بحضور الأمين العام السابق عمرو موسى والأمين العام الجديد الدكتور نبيل العربي.

وقد عاد العربي إلى القاهرة مساء امس قادماً من بريطانيا بعد زيارة خاصة استغرقت ثلاثة أيام.

واختير العربي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية في اجتماع للمجلس الوزاري للجامعة في منتصف أيار الماضي.

ويعد العربي الأمين العام السابع للجامعة العربية منذ تأسيسها عام 1945 . وتوالى على المنصب من قبله عبد الرحمن عزام خلال الفترة من 1945 -1952 وعبد الخالق حسونة في الفترة 1952 -1971 ومحمود رياض في الفترة 1971 -1979 والشاذلي القليبي في الفترة 1979 -1990 وعصمت عبد المجيد في الفترة 1991 -2001 ثم عمرو موسى 2001 -2011 .