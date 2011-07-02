"إسرائيل" تستعد لمواجهة طائرة متضامنين مع غزة في مطار بن غريون

فلسطين اليوم: غزة - ترجمة خاصة

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن معلومات وصلت إليها مفادها أن نشطاء أجانب مؤيدين للشعب الفلسطيني سيصلون علي متن طائرة ستحط في مطار بن غريون للتظاهر ضد سياسية "إسرائيل" داخل المطار.

وأضافت الخارجية في بيان لها نشره موقع والله نيوز الالكتروني أن "اسرائيل" ستتعامل مع أي شخص يحاول تشويش النظام داخل المطار أو داخل "إسرائيل" وفقاً للقانون.

وفي السياق ذاته قال مصدر سياسي "إٍسرائيلي":" إن المعلومات الاستخبارية التي تلقتها "إسرائيل" مدروسة ومؤكدة وأن منظمي التظاهرات يخططون لتنفيذها في الثامن من الشهر الحالي.

هذا وناقشت حكومة بنيامين نتيناهو المعلومات في إطار إعدادها لمواجهة أسطول الحرية "2".

من جهته قال وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس :"إن نقاشًا مشتركًا حول هذا الموضوع سيتم قريبًا باشتراك مندوبين عن وزارات المواصلات وما يسمى بالأمن الداخلي والداخلية ووزارة الجيش.