فتح: المصالحة حتمية والاتصالات مستمرة لتجاوز العقبات

فلسطين اليوم: غزة

جددت حركة فتح، اليوم السبت، تمسكها باتفاق المصالحة، مؤكدة أن الاتصالات مستمرة ولم تنقطع لتجاوز ما يعترض الاتفاق من عراقيل.

وقال المتحدث باسم الحركة فايز أبو عيطة في تصريح صحفي صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، 'إن فتح ملتزمة بتنفيذ اتفاق المصالحة ولا تراجع عما تم الاتفاق عليه، وإن قيادة الحركة تتدارس أنجع الطرق لتنفيذ الاتفاق دون إلحاق الأذى بأهلنا وشعبنا وقضيتنا".

وأكد أن 'الاتصالات والمشاورات مستمرة بين حركتي فتح وحماس والأطراف العربية والإقليمية الراعية لاتفاق المصالحة، لإزالة العقبات واجتياز العراقيل التي حالت دون تنفيذ الاتفاق".

وطالب أبو عيطة وسائل الإعلام وبعض المسؤولين توخي الدقة فيما يصدر عنهم من تصريحات تروج إلى فشل الاتفاق وانهياره، الأمر الذي من شأنه إفساد الأجواء الإيجابية التي سادت بعد توقيع اتفاق المصالحة، مشددا على أهمية وضرورة الانطلاق من مبدأ التمسك بالاتفاق وحمايته، سيما في ظل ما يواجهه من تحديات داخلية وخارجية.

وأعرب عن أمله في أن يبدي الجميع المسؤولية والحرص اللازمين لإنجاح المصالحة وانجازها بالسرعة الممكنة، حتى لا يلقي التشاؤم بضلاله على شعبنا التواق للمصالحة والوحدة الوطنية، بعد أن جرب معاناة الانقسام وويلاته.