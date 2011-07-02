حمدونة : الاحتلال منع 200 زيارة لأهالي أسرى قطاع غزة

فلسطين اليوم-غزة

أكد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن الاحتلال ينتهك القانون الدولي الانسانى في تعامله مع المعتقلين الفلسطينيين الممنوعين من الزيارات من قطاع غزة منذ يونيو/ حزيران 2007 ، مضيفاً أن الاحتلال منع 200 زيارة متتالية لأهالي أسرى قطاع غزة الأمر الذي لم يسبق حدوثه على مدار تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة .

وحذر حمدونة من تواصل منع زيارات أهالى أسرى قطاع غزة طوال هذه المدة ، معتبراً أن هذا المنع يشكل حكم جديد على الأسرى وذويهم وانتهاكاً للنظم والقوانين والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الانسانى .

وناشد حمدونة المؤسسات الدولية والمنظمات الانسانية والحقوقية للضغط على الاحتلال لاستئناف برنامج الزيارات ، وخاصة أن هنالك قلق كبير يساور أهالي الأسرى على أبناءهم فى ظل التصعيد الغير مسبوق فى السجون من قبل الاحتلال .