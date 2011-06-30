محكمة صهيونية تحكم بالسجن 20 عاماً على أسير من غزة

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

حكمت المحكمة اللوائية في مدينة بئر السبع اليوم الخميس، بالسجن الفعلي لمدة 20 عاماً على المواطن "ناهض حميد" 32 عاما من مدينة غزة، بدعوى المس "بأمن إسرائيل" في السنوات ما بين 2003-2007م

و وجهت محكمة الاحتلال لائحة اتهام للأسير حمدي تضمنت 11 تهمة، من بينها المشاركة في إطلاق الصواريخ على المستوطنات، ونقل معلومات لعناصر المقاومة الفلسطينية حول تحرك وطرق قوات الاحتلال، من أجل قتلهم وإلحاق الضرر بهم، خاصة وأن "حميد" يسكن على مقربة من الحدود وأن منطقته تسمح بإطلاق الصواريخ من داخلها على جنوب الكيان، بالإضافة إلى زرع العبوات على جانبي السياج الأمني لقتل الجنود.

وتضمنت لائحة الاتهام، أن موقع بيت حميد يسمح بالمراقبة على مدار الساعة، الأمر الذي يسمح بإخراج عمليات فدائية إلى حيز التنفيذ.