بدء فرش قبة الصخرة بسجاد تركي على نفقة العاهل الأردني

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أعلن مدير أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب، أن إدارة الأوقاف بدأت بحملة كبيرة لفرش سجاد جديد في قبة الصخرة والمسجد الأقصى برعاية أردنية تقدر بنحو 600 ألف دولار.

وقال الشيخ عزام الخطيب في تصريحات صحفية:"أن العاهل الأردني عبد الله الثاني تبرع لتمويل حملة لفرش سجاد داخل قبة الصخرة والمسجد الأقصى ووضع برنامجا لتغيير السجاد حتى يبقى المسجد في أبهى حلته.

وأضاف الخطيب، أن الأوقاف بدأت أمس بتغيير السجاد وستستغرق عملية فرش أو مد السجاد مدة 15 يوما وتقدر مساحة السجاد بـ (5000 ) متر مربع من السجاد الفاخر جداً، مؤكداً أن السجاد صنع في تركيا خصيصا لمسجد قبة الصخرة والأقصى في مدة زمنية قصيرة نسبيا تقدر بثمانية أشهر.

وأوضح، أن التكلفة العامة للسجاد بلغت نحو 600 ألف دولار وقد انتهينا من الإنارة الداخلية التي كلفت مع السجاد نحو مليون دولار.

وكانت إدارة الأوقاف قد تقدمت بدراسة لخمسة مشاريع تخص الحرم الشريف بلغت ميزانيتها 2,5 مليون دينار (3,5 مليون دولار).

وتشمل هذه المشاريع إنارة وفرش الم سجد الأقصى وقبة الصخرة وسيارة للنظافة ومولدات كهربائية وتصفيح مسجد النساء والمكتبة والمتحف الإسلامي بمادة الرصاص.