ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يناقش كيفية التعامل مع الصحفيين المشاركين في أسطول الحرية

  • 08:25 - 29 يونيو 2011
مشاركة

الاحتلال يناقش كيفية التعامل مع الصحفيين الاجانب المشاركين في أسطول الحرية

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

يعقد رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو ظهر اليوم جلسة تشاورية لدراسة كيفية التعامل مع الصحفيين الأجانب الذين سيشاركون في قافلة أسطول الحرية المقرر انطلاقها إلى قطاع غزة.

وذكرت الإذاعة العبرية العامة أن نتنياهو يميل إلى عدم التعامل مع هؤلاء الصحفيين كمتسللين وعدم معاقبتهم كما هدد مكتب الصحافة الصهيوني بالقيام بذلك مسبقا.

و بحسب الإذاعة، فان ممثلين عن الدوائر الحكومية المختلفة كالإعلام والخارجية يشاركون في هذه الجلسة..

متعلقات