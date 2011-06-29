الاحتلال يناقش كيفية التعامل مع الصحفيين المشاركين في أسطول الحرية

الاحتلال يناقش كيفية التعامل مع الصحفيين الاجانب المشاركين في أسطول الحرية

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

يعقد رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو ظهر اليوم جلسة تشاورية لدراسة كيفية التعامل مع الصحفيين الأجانب الذين سيشاركون في قافلة أسطول الحرية المقرر انطلاقها إلى قطاع غزة.

وذكرت الإذاعة العبرية العامة أن نتنياهو يميل إلى عدم التعامل مع هؤلاء الصحفيين كمتسللين وعدم معاقبتهم كما هدد مكتب الصحافة الصهيوني بالقيام بذلك مسبقا.

و بحسب الإذاعة، فان ممثلين عن الدوائر الحكومية المختلفة كالإعلام والخارجية يشاركون في هذه الجلسة..