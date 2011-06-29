عويضة : أزمة معبر رفح ما زالت موجودة خاصة في أعداد المسافرين

فلسطين اليوم _ غزة (خاص)

أكد حاتم عويضة مدير عام هيئة المعابر في حكومة غزة أن التجهيزات للسفر عبر معبر رفح داخلياً تسير على قدم وساق ,خاصة بعد وضع الجانب الفلسطيني آلية جديدة للعمل في معبر رفح تسير حسب نظام الأولويات المسجلة في الكشوفات .

وأوضح عويضة في حديث خاص لـ"فلسطين اليوم" أن الإشكالية الوحيدة في معبر رفح تكمن في التعامل مع أعداد السافرين , مشيراً إلى وجود أكثر من 22ألف مسافر ينتظرون السفر عبر معبر رفح في الوقت الذي لا يسمح فيه الجانب المصري إلا بدخول مابين 350_ 400 مسافر .

وعن العمل في معبر رفح يوم أمس الثلاثاء نوه عويضة إلى أن الجانب المصري سمح بإدخال 6 حافلات , أي ما يقارب 400 مسافر .

نوه عويضة أن إدارة المعبر لجأت لنظام التسجيل حسب الأولوية لأصحاب والمرضى الاقامات والجوازات الأجنبية والطلبة الفلسطينيين الذين يدرسون في الخارج حتى لا تضاع الفرص أمامهم .