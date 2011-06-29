حكومة غزة تنفي دخول شخصية إيرانية مقربة "نجاد" إلى القطاع

فلسطين اليوم-غزة

نفت حكومة غزة وصول شخصية إيرانية مقربة من الرئيس الإيراني أحمد نجاد إلى قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في تصريح له مساء أمس أن ما أوردته وسائل اعلام محلية حول دخول شخص مقرب من الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى قطاع غزة بجواز سفر مزيف غير صحيح وكاذب, مطالبةً وسائل الإعلام بـ" تحري الدقة ووقف كذبها".

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن مصدر أمني لم تكشف اسمه مساء أمس أن السيد روح الله وهو من جماعة الام التابعة للرئيس الإيراني احمدي نجاد تمكن من دخول قطاع غزة بجواز سفر مزور .

وقالت إن المصدر رفض الإفصاح عن اية تفاصيل او سبب الزيارة للمسؤول الايراني للقطاع وفي اي اطار تأتي هذه الزيارة .