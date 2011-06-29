الدليي تلغراف: الشيخ رائد صلاح أحرج الحكومة البريطانية

فلسطين اليوم – ترجمة خاصة

‏ ذكرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية بأن رئيس الحركة الإسلامية في أراضي ال48 المحتلة الشيخ رائد صلاح أحرج الحكومة البريطانية، فعلى الرغم من قرار وزيرة الخارجية البريطانية ( تريزا ماي) من حظر دخوله للأراضي البريطانية إلا أن الشيخ رائد صلاح دخل وبكل سهولة لبريطانيا، وفقط طرح عليه عدة أسئلة في مطار هيثرو ومن ثم دخل الأراضي البريطانية .

ووفقا للصحيفة فقد قدم أعضاء من حزب العمل البريطاني الدعوة للشيخ صلاح للمشاركة في مناسبة لصالح الفلسطينيين في البرلمان البريطاني .

وقد وصل الشيخ صلاح لبريطانيا يوم السبت الماضي وفي يوم الاثنين القى محاضرة أمام 500 من النشطاء المسلمين البريطانيين في لندن حول تأثير الثورات العربية على القضية الفلسطينية ولكن على ما يبدو فلن يشارك اليوم في المناسبة في البرلمان البريطاني .