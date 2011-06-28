إيران تطلق صاروخاً يحمل قرداً للفضاء

فلسطين اليوم – وكالات

أعلن الدكتور حميد فاضلي المشرف على منظمة الجيوفضائية الإيرانية أن إيران ستطلق خلال الشهر المقبل صاروخ "باحث 5"وعلى متنه قرد إلى الفضاء.

وأوضح فاضلي أن الصاروخ "باحث 5" يشبه الصاروخ الذي حمل إلى الفضاء في عام 2009 القمر الصناعي "اميد"، مؤكداً أن منظمته تخضع حالياً خمسة قردة لاختبارات متفاوتة لمعرفة مدى قدرتها على تحمل الضغوط المختلفة كالضغوط الفيزيائية والمدارية والارتجاجات والأصوات, وأنها سترسل إلى الفضاء على متن الصاروخ "باحث 5" أحد هذه القرود.ووصف الاختبارات الأولية التي أجريت على الصاروخ "باحث "5 الذي يعمل بالوقود السائل, بأنها كانت ناجحة، طبقاً لما ورد بـ"وكالة الأنباء القطرية".

وقد تم إطلاق الصاروخ "باحث 4" في 14 مارس الماضي إلى الفضاء بنجاح وعلى متنه دمية قرد.وكانت إيران قد أطلقت في 15 من يونيو الحالي صاروخاً يحمل القمر الصناعي "رصد1" المخصص للتصوير إلى الفضاء ووضعته في مدار على ارتفاع 260 كلم, ويدور حالياً 15 مرة في اليوم في مداره حول الأرض.