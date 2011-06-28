مصر ترد على أمريكا بشأن "الجاسوس" غرابيل بشكل مفاجئ

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية أن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت من الحكومة المصرية إطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي" إيلان غرابيل" وبشكل فوري، مدعيةً أنه مواطن أمريكي وأن المساس به يعد مساساً بالعلاقات بين البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس هيئة الأركان الأمريكي "مايك مالن" هاتف قبل عدة أيام رئيس الأركان المصري سامي عنان، وطالبة بالإفراج الفوري عن "غرابيل"، وجاءت هذه المطالب أيضاً على لسان وزير الدفاع الأمريكي" روبرت غيتس" والذي هاتف رئيس المجلس العسكري الأعلى في مصر الجنرال محمد الطنطاوي وطالبة أيضاً بإطلاق سراح الجاسوس المعتقل.

ولفتت الصحيفة إلى أن رد عنان كان مفاجئاً للحكومة الأمريكية، حيث أجاب نافياً:"لا يمكنني التدخل في المواضيع القضائية"، الأمر الذي أثار حفيظة عدد من المسئولين الأمريكيين.

وبينت الصحية أن الدبلوماسيين الأمريكيين أوضحوا بان "غرابيل"، هو مواطن أمريكي وليس "إسرائيلي" وبأن استمرار اعتقاله يعني المساس بالعلاقات بين البلدين، وهذا مالا تريده مصر في الوقت الحالي بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها في الآونة الأخيرة.