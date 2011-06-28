حزب التحرير ينظم فعاليتين في غزة ورام الله بمناسبة الذكرى التسعين لهدم دولة الخلافة

فلسطين اليوم: غزة

أعلن حزب التحرير عزمه تنظيم مسيرة حاشدة في مدينة رام الله بالضفة الغربية يوم السبت القادم، الذي يصادف 2/7، بمناسبة الذكرى التسعين لهدم دولة الخلافة الاسلامية، تحت "شعار "انتصار الثورات هو التغيير الجذري بإقامة الخلافة" والتي ستنطلق من مسجد البيرة الكبيرة ولغاية دوار المنارة بعد صلاة العصر مباشرة.

كما سينظم مهرجان جماهيري في غزة، للمناسبة ذاتها، يوم الثلاثاء القادم 5/7، تحت شعار "الخلافة ... الفجر القادم"، وذلك الساعة 05:30 عصرا، في ساحة أرض المقوسي، بهدف استنهاض الأمة الإسلامية وأهل القوة منها للعمل لإقامة دولة الخلافة التي بشّر بها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، والتي منذ أن هُدمت والأمة الإسلامية تعاني الفرقة والضعف والهوان وتداعي الأمم عليها.

ودعا الحزب الجماهير الفلسطينية في شطري الوطن للمشاركة الفاعلة في كلا المسيرتين.