إيران تطلق اليوم 14 صاروخاً مره واحدة إحداها شهاب 3 القادرعلى ضرب "إسرائيل"

فلسطين اليوم-ترجمة خاصة

اختبرت إيران صباح اليوم الثلاثاء, وبنجاح تام صواريخ بالستية من طراز "شهاب – 1"، و"شهاب – 2"، و"شهاب – 3"، إضافة الى صاروخ "زلزال".

وجاءت هذه التجارب في اليوم الثاني من مناورات الرسول الأعظم – 6 وهي إحدى الصواريخ التي أطلقت خلال المناورات هو صاروخ بعيد المدى من نوع شهاب القادر على الوصول "لإسرائيل" ويبلغ مداه ألفي كيلو فقد أطلق الحرس الثور صباح اليوم 14 صاروخا بعيدة المدى ومتوسطة المدى .

وكانت ايران اختبرت بنجاح في اليوم الأول (أمس الاثنين) منصات لإطلاق صواريخ تحت الأرض يتم التحكم فيها عن بعد.

وأكد المتحدث بأسم المناورات العقيد اصغر قليج خاني، ان المنصات تتمتع بتقنيات دقيقة ومعقدة، مصنعة محليا وتم استخدامها للمرة الأولى في إيران وتغطي كافة تراب الجمهورية الإسلامية، مضيفا انه تم تسليم المنصات للوحدة الصاروخية التابعة للحرس الثوري.

وأوضح العقيد قليج خاني ان الجاهزية الدائمة للصواريخ البعيدة المدى بشكل عمودي وجاهزية إطلاقها هي من السمات البارزة لهذه المنصات، موضحا، أنه يتم التحكم بمنصات الجيل الجديد عن بعد بشكل ذكي وليست هناك حاجة لتواجد الافراد بجانبها.

وتابع قائلا: ان هذه المنصات تعتبر جزءا من وحدات الرد السريع للقيادة الصاروخية بحيث تكون الصواريخ عمودية بشكل دائم وجاهزة للإطلاق باتجاه الأهداف المحددة مسبقا.

وتأتي هذه المناورات بعد ان حققت ايران اكتفاءها الذاتي في الصناعات العسكرية الدفاعية.