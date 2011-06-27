ألمانيا: نتنياهو وافق على مسودة صفقة الأسرى ولكن حماس رفضتها

فلسطين اليوم- ترجمة خاصة

قال الناطق باسم الحكومة الألمانية أن "إسرائيل" استجابت ايجابياً لمسودة تبادل الأسرى مقابل شاليط والتي عرضها وسيطها الألماني، ولكن حماس رفضت المسودة.

وقال الناطق:" للأسف الشديد فحماس لحتى الآن لم تبد موافقتها على المسودة، أما نتنياهو فوافق على العرض الألماني وهو الإفراج عن جلعاد شاليط مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق قد أكد لصحيفة ـ«الحياة» اللندنية إن الحركة رفضت العرض «المجحف» الذي حمله الوسيط الألماني غيرهارد كونراد في ما يتعلق بصفقة تبادل أسرى لإطلاق مئات الأسرى الفلسطينيين في مقابل إطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليت.

وأوضح أن الوسيط الألماني تبنى مواقف الحكومة الإسرائيلية التي وصفها بأنها «متشددة ومجحفة وغير منصفة»، معتبراً أن «تشدد حكومة نتانياهو أمر متوقع من حكومة يمينية متشددة، لكن أن يتبنى الوسيط الألماني هذا الموقف، فهو أمر غير مقبول».

وشدد على أن «لا عودة إلى الوسيط الألماني لأنه لم يقم بدوره وفشل في مهمته وما كان عليه أن يتبنى مواقف نتانياهو. كنا نتوقع منه أن يطرح مواقف معتدلة وليست متشددة، وبدل أن يعمل على دفع الحكومة الإسرائيلية إلى تخفيف شروطها، تبنى هو هذه الشروط»، مشيراً إلى نقل ملف الصفقة إلى مصر أخيراً.