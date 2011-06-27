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براك:مشكلة غزة في أسر المقاومة لـ« شاليط » وامتلاك « الصواريخ »

  • 16:30 - 27 يونيو 2011
تقارير
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براك:مشكلة غزة في أسر المقاومة لـ"شاليط" وامتلاك "الصواريخ"

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أكد وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك أن إرسال قافلة السفن إلى قطاع غزة لا يعدو كونه عملية استفزازية ولا حاجة لهذه السفن على الإطلاق إذ إنه لا توجد في قطاع غزة أزمة إنسانية وليست هناك أي مشكلة في نقل البضائع إليه.

وأكد باراك خلال جلسة كتلة (عتصماؤوت) البرلمانية برئاسته أن المشكلة الرئيسية الخاصة بقطاع غزة هي استمرار احتجاز الجندي جلعاد شاليط وتزود فصائل المقاومة في القطاع بمزيد من الصواريخ التي تهدد "إسرائيل".

وقال الوزير باراك إنه إذا وقعت أي إصابات أو خسائر خلال إبحار قافلة السفن فإن المسؤولية الكاملة ستقع على عاتق منظمي القافلة.

وأشار براك إلى أن الحكومة ترى واجباً مهماً من الدرجة الأولى في اتخاذ أي إجراءات جديرة وممكنة لحل قضية الجندي شاليط ولكنه لا يمكن أن يتم الأمر بأي ثمن. 

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