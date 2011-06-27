د. الهندي يجتمع بقيادة العمل النسائي في مركز خنساء فلسطين بمدينة غزة

فلسطين اليوم – غزة

اجتمع وفد قيادي من دائرة العمل النسائي، التابعة لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الاثنين بعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الدكتور محمد الهندي في مركز خنساء فلسطين للدراسات و التطوير بمدينة غزة

و حضر الاجتماع وفد من دائرة العمل النسائي ضم مسؤول ملف الدائرة، الأستاذ وليد حلس و مسؤولات الأقاليم و مسؤولات اللجان العامة في الدائرة و المنسقين العامين للدائرة في أقاليم قطاع غزة

من جهته، رحب الأستاذ وليد حلس و الأخوات الحاضرات بالدكتور الهندي، مؤكدين أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في سياق الدعم المعنوي و المادي المستمر الذي تقوم به الحركة تجاه الدائرة

و استعرض الاجتماع أهم النشاطات و الانجازات التي حققتها الدائرة في الفترة المنصرمة، كما تم طرح أهم المعوقات التي واجهتها الدائرة خلال العمل في السابق.

من جهته، أكد الدكتور،محمد الهندي، أبو عمر على أهمية الدور التي تقوم به الأخوات العاملات في دائرة العمل النسائي، سواء على مستوى الفعاليات المركزية التي تقوم بها أو على مستوى النشاطات التي تنفذها الدائرة باتجاه تطوير المرأة المسلمة و النهوض بها و الوقوف عند الكفاءات منهن و تطويرها، بحيث يتم خلق كوادر نسائية تساهم في تثقيف المرأة الفلسطينية دينياً و علميا و عملياً من خلال الدورات و الندوات و ورشات العمل التي تنظمها في محافظات قطاع غزة

و وعد الدكتور الهندي في سياق حديثه على حل جميع المشكلات و تذليل العقبات التي تواجه عمل الدائرة في المستقبل القريب، و خصوصاً اعتماد هيكلية العمل الجديدة، التي تتألف من عدة لجان عامة متخصصة في عدة مجالات حتى إنشاء تنظيم نسوي فاعل موازي لتنظيم الرجال.