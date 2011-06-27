الحية ينفي وجود ترتيبات جديدة بخصوص لقاء "عباس مشعل"

فلسطين اليوم _ غزة

أكد الدكتور خليل الحية القيادي في حركة حماس ورئيس كتلتها البرلمانية اليوم الإثنين عدم وجود أي معلومات لترتيب لقاء جديد بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل في العاصمة المصرية القاهرة.

وأشار الحية في تصريح له إلى أنه ليس من حق رئيس السلطة محمود عباس أن يبقى متمسكا بشخص دون آخر لترأس الحكومة القادمة , قائلاً :"لابد أن تكون هناك ترتيبات جديدة للقاءات لتطبيق المصالحة، لأنها خيار فلسطيني وطني لا بديل عنه ولا تراجع عنه"

ورفض الحية التسرع بالحكم على توقف أو تعطل قطار المصالحة، مشيرًا إلى أن ملفات المصالحة متعددة وكل ملف فيه من الصعوبات والتفاصيل ما يحتاج لجهد لتطبيقه.

وأكد الحية رفض حركته تولي سلام فياض رئاسة الحكومة القادمة، مشددًا على ضرورة إيجاد بدائل من شخصيات وطنية قادرة أن تحمل هذا الملف.

وقال الحية : "من التجني والظلم ومن المعيب أن يتم التمترس خلف رجل واحد وكأنه هو المخلّص للشعب الفلسطيني دون الحديث عن أدائه وشخصيته وبرنامجه ومشروعه الذي يختلف عليه معظم الشعب الفلسطيني" .