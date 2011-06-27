وفاة والد أسير لم يرَ ابنه منذ الاعتقال

فلسطين اليوم-غزة

توفي والد الأسير حسن محمد إبراهيم لافي مساء الأحد من مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة دون أن يرى ابنه منذ اعتقاله.

وقالت جمعية واعد للأسرى والمحررين إن الاحتلال اعتقل حسن بتاريخ 30/5/2006وحكم عليه بالسجن 11 سنة ويبلغ من العمر33 عاما ويقبع الآن في سجن نفحه ومحروم من زيارة ذويه منذ اعتقاله كباقي أسرى قطاع غزة.

وأضافت واعد بأنها ستشارك في جنازة والد الأسير، مشيرة إلى أن هناك العديد من آباء وأمهات الأسرى الذين توفوا وأبنائهم داخل السجون الإسرائيلية وكانت أمنيتهم الوحيدة أن يلتقوا أبنائهم أحرار قبل أن توافيهم المنية، ولكن عنجهية الاحتلال حالت دون ذلك.

وأضافت واعد أن حوادث وفاة أقارب الأسرى من أصعب اللحظات التي يمر بها الأسرى أثناء اعتقالهم، فكثير من المعتقلين توفي ذويهم قبل أن يتمكنوا من إلقاء نظرة الوداع عليهم.