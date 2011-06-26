أزمة علاقات بين الدينمارك والكيان

ترجمة فلسطين اليوم

ذكرت صحيفة هأرتس بان أزمة بين الكيان والدينمارك على خلفية مطلب "اسرائيل" ان يقوم ضباط إسرائيليين بتفتيش المسافرين في مطارات الدينمارك للمسافرين نحو "إسرائيل"

ووفقا لهأرتس فان الأزمة بين الجانبين تهدد آلاف المسافرين الذين يستخدمون شرطة اركيع الإسرائيلية وربما تشدد الأزمة لوقف وتخريب حركة الطيران بين بينهما

ومن المحتمل ان تمنع إسرائيل الطائرات الدينماركية من الهبوط في مطارات "إسرائيل"

و أضافت الصحيفة انه و في لقاء عقد بين مندوب من وزارة الخارجية الصهيونية والضابط الإسرائيلي في سفارة الكيان في أمستردام مع مسؤولين دينماركيين اتضح بعد الاجتماع بان الدينماركيين لن يسمحوا لضباط اسرائيليين بإجراء عمليات تفتيش لمسافرين من كوبنهاغن كانوا في طريقم لمطار بن غريون

كما رفض الدينماركيون قيام ضباط اسرائيليين بحمل السلاح في المطارات الدينماركية

وعلل الدينماركيون رفضهم لتفتيش المسافرين من قبل ضباط اسرائيليين بان ذلك يعتبر بمثابة مساسا بقانون الحرية وكرامة الإنسان

وقد وافق الدينماركيون فقط على وجود ضباط اسرائيليين بجانب موظفي المطارات الدينماركية الذين يجرون تفتيش للحقائب فقط ولكن "إسرائيل" رفضت هذا المطلب