موفاز:التفاوض مع حماس بهدف إعادة الجندي شاليط أمر وارد و لكن!

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

صرح رئيس ما تسمى بـ "لجنة الخارجية والامن" البرلمانية الصهيونية شؤول موفاز بان التفاوض مع حركة حماس بهدف إعادة الجندي الأسير في قطاع غزة امر وارد ولكن رئيس الوزراء غير معني بذلك .

وأضاف ان شاليط لكان محررا لو أراد بنيامين نتنياهو ذلك .

وحذر موفاز في حديث إذاعي من أن يلاقي شاليط مصير ملاح الجو المفقود رون أراد كلما مر الوقت .

وقال أن من وصفهم بـ "المخربين السفاحين" لا يمكنهم ان يشكلوا تهديدا على امن "إسرائيل" مهما تكن الأفعال التي قاموا بها .

وبدوره أعرب الوزير غدعون ساعر من حزب الليكود عن أسفه لما قاله النائب موفاز مبينا أن "إسرائيل" استجابت لمقترح الوسيط الألماني مع انه صعب وينطوي على مخاطر كبيرة .

و رأى ساعر ان حماس تشعر بالارتياح حيال ما يحدث في "إسرائيل" داعيا إلى التفكير مليا فيما اذا كان النشاط الممارس من اجل الإفراج عن شاليط يؤدي إلى تشديد مواقفها أو تليينها