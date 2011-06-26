بعد تجريف مقبرة..لجنة القدس بغزة تطالب بوقفة عربية إسلامية جادة

فلسطين اليوم- غزة

طالب النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية د.أحمد أبو حلبية ورئيس لجنة القدس بالمجلس التشريعي الفلسطيني بوقفة عربية إسلامية قوية لمواجهة المخططات الصهيونية الخطيرة الرامية لتهويد مدنية القدس وطمس معالمها وآثارها وخاصة الإسلامية منها.

وأكد النائب أبو حلبية في تصريح صحفي، أن إقدام قوات الاحتلال على هدم وتجريف مئة قبر في مقبرة مأمن الله بمدنية القدس يشكل انتهاك جديد لتحقيق هدف استراتيجي صهيوني في داخل القدس.

وأشار أبو حلبية بأن العدو الصهيوني يهدف بهذه الإجراءات لطمس كافة المعالم الأثرية الإسلامية التاريخية بمدنية القدس, مبينا أن مقبرة مأمن الله دفن فيها عدد كبير من الصحابة الكرام والشهداء والسلف الصالح مما جهدوا وفتحوا بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك وحرروها من الصليبيين.

وأوضح أبو حلبية بأن لدى الاحتلال مخطط لهدم مقابر جديدة بالقدس وأضاف " لقد حذرنا سابقا أن العدو الصهيوني مقدم على هدم هذه المقبرة وهناك مخطط لهدم مقبرة باب الرحمة الإسلامية شرق المسجد الأقصى المبارك وهي مقبرة تاريخية فيها عدد من الصحابة الكرام دفن".

الجدير ذكره أن العدو الصهيوني جرف في وقت سابق مئات القبور من هذه المقبرة وقام فيها مشاريع صهيونية كفنادق ضخمة وحدائق تلموذية يهودية وشوارع كبيرة واسعة بالإضافة إلي ما يسمى الآن متحف التسامح مكان هذه المقبرة.