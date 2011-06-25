الزهار ينفي وجود أي مفاوضات أو وساطات في صفقة تبادل الأسرى

فلسطين اليوم – غزة

نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس, محمود الزهار, اليوم السبت, أن تكون هناك أي مفاوضات أو وساطات في قضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

جاء تصريحات الزهار على هامش حفل أقامه للتوقيع على كتابه الجديد بعنوان "الحقائق الكونية الحضارات" الذي يناقش فيه الحقائق والموازين الدقيقة التي تحكم هذا الكون وكيفية تعامل الإنسان مع تلك الحقائق.

وقال الزهار في الذكرى الخامسة لأسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط :" نذكر بأن للفلسطينيين أسرى لدى الاحتلال لم يرو النور منذ 32 عاماً, وهم خلف القضبان", مشيراً إلى أنه لن يتم الإفراج عن شاليط إلا عندما يرى الأسرى الفلسطينيين النور ويتم الإفراج عنهم.

وحول ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس, انتقد الزهار, الرئيس محمود عباس في إصراره على تشكيل حكومة تضم سلام فياض, قائلاً "لقد اتفقنا في القاهرة مع حركة فتح على تشكيل حكومة وحدة وطنية يتفق عليها الجميع, فلماذا الآن يريد أبو مازن تشكيل حكومة كما يريد وأن تضم سلام فياض".

واعتبر القيادي الزهار توجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة في أيلول المقبل خطوة لن تغني ولا تسمن من جوع بل يمكن أن تضر, موضحاً " توجه السلطة للأمم المتحدة بمثابة رجل يقفز في الهواء فإما أن تكسر يده أو قدمه".

وعلل الزهار السبب في تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستقف في طريق السلطة عن طريق استخدامها حق النقض "الفيتو", كما أنها وعدت السلطة بقطع "الماء والهواء" في حال توجهت للأمم المتحدة