الاحتلال يخالف مقدسيًّا أكثر من نصف مليون شيكل

فلسطين اليوم _ القدس

يعاني المواطن فايز خليل أبو دياب من سكان منطقة رأس البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وكل أفراد عائلته من المبلغ الخيالي الذي فرضته عليه ما تسمى بـ"محكمة الشؤون المحلية" التابعة لبلدية الاحتلال على منزل العائلة, حيث بلغت قيمة المخالفة المالية لما أسمته بلدية الاحتلال "البناء غير المرخص" 520000 ألف شيكل أي ما يقارب 150000 دولار أمريكي.

يقول أبو دياب: لقد شيدنا المنزل عام 1997 ومن ذلك اليوم - أي قبل 14 عامًا - بدأنا بالإجراءات الرسمية حسب متطلبات بلدية الاحتلال لاستصدار رخصة بناء, عن طريق مهندسٍ معماريٍّ, واستوفينا كل الشروط والمتطلبات لاستصدار رخصة البناء , ونحن بحاجة لبيتٍ يأوينا فعدد أفراد الأسرة كبير.

وتابع: في كل مرةٍ كانت تطلب منا بلدية الاحتلال تعديلاتٍ وإضافاتٍ على مخططنا الهندسي, وكنا نلتزم بذلك, وبعد أن استنفذت بلدية الاحتلال كافة الحجج لإعاقة استصدارنا رخصة البناء, ادعت أنها سترفض مخططنا الهندسي ولن تسمح بإعطائنا رخصة بناء لعدم وجود مخطط هيكلي بالمنطقة, وفرضت علينا هذا المخالفة العالية جدًا, وألزمتنا بدفع 5000 شيكل شهريا (1500) دولار أمريكي.

وأبدت زوجة أبو دياب تخوفها من المصير المجهول الذي يتهدد عائلتهم ومنزلهم, ناهيك عن المعاناة الاقتصادية والخوف مما ستقدم عليه بلدية الاحتلال في المستقبل.

وقالت: إنهم لا يسمحون لنا بالبناء, وإذا تقدمنا لاستصدار تراخيص يرفضون طلباتنا, ونحن نعلم أنهم يخططون لتهجير كل العرب من القدس، وخاصة سلوان وبالذات حي البستان, ولكننا سنبقى في بيوتنا رغم كل اجراءاتهم التعسفية، ورغم حجم المخالفة المفروضة علينا.