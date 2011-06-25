تليجراف: واشنطن قد تسحب التمويل من الأمم المتحدة إذا اعترفت بفلسطين

فلسطين اليوم – وكالات

قالت صحيفة الديلي تلجراف إن المندوبة الأمريكية إلى مجلس الأمن الدولي سوزان رايس حذرت من أن ليس هناك "خطر أكبر" على التمويل الأمريكي للأمم المتحدة من احتمال اعتراف أعضائها بالدولة الفلسطينية.

نقلت الصحيفة عن رايس قولها "بصراحة لا يمكنني أن أفكر في خطر أكبر على قدرتنا على الحفاظ على دعمنا المالي والسياسي للأمم المتحدة من هذا الاحتمال (التصويت في الجمعية العامة لإقامة الدولة الفلسطينية)

وأضافت قائلة إن هذا الاحتمال في حال تحققه "سيكون مدمرا سياسيا بمعنى الكلمة في السياق المحلي كما يمكن أن تتصوروا".

قال ناطق باسم رايس محاولا التقليل من تأثير كلامها "كانت هذه ملاحظات غير رسمية في سياق محلي".