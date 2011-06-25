الأمريكان ورثة قوم لوط " نيويوك تجيز اليوم زواج الساحقيات والرجل بالرجل

الأمريكان ورثة قوم لوط " نيويوك تجيز اليوم زواج الساحقات والرجال

فلسطين اليوم-وكالات

أن الله أتم قضاءه في قوم لوط، فخسف بهم الأرض، وجعل عاليها سافلها، وأمطر عليهم حجارة من سجيل، وأنجى الله لوطاً وأهله إلاَّ امرأته كانت من الغابرين الهالكين.

ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية بأن مجلس الشيوخ في ولاية نيويورك صادقت صباح اليوم السبت على الزواج من الجنس الواحد ( الرجل من الرجل _ والمرأة من المرأه) وبذلك تكون نيويورك هي سادس مدينة أمريكية تجيز زواج اللوطين والساحقات مع بعضهم البعض وتم ايد القرار 33 عضو مقابل 29 عارضوه وسيتم العمل بالقرار خلال شهر .

قال تعالى: { وَلَمَّا أَن جَاءتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ * إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ * وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ } العنكبوت33-35.