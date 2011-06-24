معاريف: الشرطة تحبط محاولة لاغتيال باراك

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

ذكرت صحيفة "معاريف" "الإسرائيلية"، أن شرطة تل أبيب تمكنت من إلقاء القبض على رجل حاول اغتيال وزير الحرب "الإسرائيلى" إيهود باراك مساء الخميس.

وأضافت الصحيفة، أن المتهم، البالغ من العمر 39 عاما ويسكن بمدينة "ليشون لتسيون"، ألقى القبض عليه، بعدما سأل أحد رجال جهاز الأمن العام "الإسرائيلى" "الشاباك" المكلفين بحراسة مقر وزير الحرب، هل باراك موجود أم في مكان آخر؟، مما دفع الحارس للشك في أمر المتهم، واستدعى الشرطة للقبض عليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة قامت بتفتيش المتهم وعثرت معه على مسدس كاتم للصوت وبضع طلقات، وأنه جاء إلى مقر وزير الحرب بدراجته البخارية من نوع "نافوف"، موضحة أثناء التحقيق معه ادعى أنه كان يرغب في مقابلة وزير الحرب لأمر هام، لم يكشف عنه للمحققين.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة طلبت بإجراء فحوصات طبية على المتهم للاشتباه في أنه مصاب بمرض نفسي أو يعانى من اضطرابات نفسية.