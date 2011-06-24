سيارة عسكرية صهيونية تدهس طفلاً و تعتقله في سلوان

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

دهست دورية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الجمعة، الطفل علي صبري أبو دياب 15 عاما، من حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب الأقصى المبارك، قبل أن تتوقف وتعتقله وتفر به من المنطقة لجهة مجهولة.

وكانت قوة معززة من جنود وشرطة الاحتلال وعناصر من وحدات المستعربين قد حاولت اقتحام خيمة الاعتصام بحي البستان بعد صلاة الجمعة، ما تسبب في اندلاع مواجهات متفرقة تواصلت حتى ساعات ما بعد الظهر في العديد من أحياء سلوان.

و قالت مصادر فلسطينية بأن المواجهات تتركز بمحيط حي البستان وبحي بطن الهوى أو الحارة الوسطى وبمنطقتي بئر أيوب وعين اللوزة.

و بحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال تطلق القنابل الدخانية السامة المسيلة للدموع باتجاه المواطنين ومنازلهم بشكل متعمد لإحداث أكبر أذى بالمواطنين وممتلكاتهم.