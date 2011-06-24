عريقات : تركيا وافقت على كل مطالبنا

فلسطين اليوم-وكالات

قال الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير "ان تركيا ابدت استعدادها الكامل لدعمنا ومساندتنا في سعينا للاعتراف بدولة فلسطينية في الامم المتحدة خلال ايلول القادم".

واضاف في تصريح صحفي: "اتفقنا على خطوات واستجابوا لكل ما طلبناه منهم".

لكن عريقات رفض الافصاح عن طلبات الفلسطينيين لكنه قال" ان تركيا سوف تساعدنا في الحصول على المزيد من اعترافات الدول بدولة فلسطين لا سيما وان مؤتمر القمة الاسلامي على الابواب حيث سيتم ارسال رسائل لكل دول العالم للاعتراف بفلسطين" .

وحول موافقة نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل على حدود 67 كحدود لدولة فلسطين بشرط الاعتراف بيهودية اسرائيل ؟ قال عريقات": يجب ان اسمع هذا الكلام من نتنياهو شخصيا".

وحول ما نقل اليوم عن استعداد القيادة الفلسطينية للتخلي عن مطلب تجميد الاستيطان بشكل كامل ؟ نفى عريقات نفيا قاطعا وقال "هذا كلاك كذب ....موقفنا واضح قبول بحدود 67 ووقف الاستيطان بشكل كامل لا سيما في القدس .

وكانت وكالة اسوشييتد برس نقلت اليوم عن مسؤول فلسطيني قوله ان الفلسطينيين مستعدون للتخلي عن مطلبهم تجميد كامل للاستيطان لتحريك محادثات السلام مع اسرائيل وان الفلسطينيين مستعدون لقبول بناء محدود للمستوطنات اذا قبلت اسرائيل خطة السلام الأخيرة التي طرحها الرئيس باراك أوباما.