مصريون في سجون الاحتلال:"لا تنسونا"

فلسطين اليوم – وكالات

بعث 10 من الأسرى المصريين في سجون الاحتلال رسالة الي المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكل من رئيس الوزراء عصام شرف ووزير الخارجية الجديد محمد العرابي يطالبون فيها بتحرير جميع الأسرى المصريين في السجون الصهيونية، وعلى رأسهم عميد الأسرى المصريين الأسير إياد أبو حسنه ، مؤكدين أن هناك أيضا مختطفين مصريين من الصيادين والمفقودين اختطفتهم إسرائيل ووضعتهم في سجون الاحتلال

وناشد الأسرى القيادة المصرية مبادلتهم هم وعدد من الأسرى الفلسطينيين (7 آلاف أسير) بعميل الموساد ايلان بالجاسوس (إيلان جرابل) ، وانتقدوا النظام السابق الذي قالوا إنهم طالبوه بإطلاق سراحهم مقابل الجاسوس الإسرائيلي السابق عزام عزام ، ولكن تم إطلاق سراح ستة طلاب فقط حينئذ مقابل العميل عزام وبقى الأسرى المصريون في السجون.

و قال الأسرى في رسالتهم :"لقد فرحنا كثيراَ بعد انتصار الثورة وفتح معبر رفح وفك الحصار عن شعبنا في غزة ورأينا في انتصار ثورة يناير انتصار للشعب الفلسطيني " ، وأضافوا : "نناشدكم على خلفية وجود العميل الإسرائيلي العمل أولاَ على تحرير جميع الأسرى المصريين في السجون الصهيونية وعلى رأسهم عميد الأسرى المصريين الأسير اياد ابو حسنه ، كما ان هناك من المختطفين الصيادين والمفقودين في سجون الاحتلال " .

وأشار الأسرى المصريون إلى أن عملية التبادل بين حركة المقاومة الإسلامية حماس و الكيان ستشمل عددا من الأسرى الفلسطينيين والعرب ، وهناك حوالي 7000 أسير منهم أكثر من 1100 حالة مرضية 63 حالة خطيرة جداَ ، وهناك حالة خاصة هم أسرى 48 فلسطين الداخل والقدس والجولان السوري المحتل الذين ترفض "إسرائيل" شملهم في عملية التبادل...

و جاء أيضاً في رسالة الأسرى: "من هنا نناشدكم باسم ثورة يناير المجيدة وعلى أبواب ثورة يوليو العظيمة العمل اولاَ على تحرير الأسرى المصريين وإعادة البسمة والفرحة لأهاليهم...ونأمل من قيادتكم الحكيمة العمل حسب إمكانياتكم على تحرير عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل عميل الموساد ايلان رغم علمنا بالضغوط التي تمارسها عليكم الإدارة الأمريكية...ولكن ما صنعته وأنجزته الثورة أقوى من كل الضغوط" •

قائمة الأسرى:

سليم حماد جهاد

سليمان هويشل سلامة

رمضان سليمان مطيرات

شتيوي هويشل

سلامة سليمان جهاد طرابين

ايمن محمد يونس

اياد ابو حسنه

سليمان العزازمه

سلطان عبد الرسول

سلمان العزازمه