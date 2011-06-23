حالة الطقس: الحرارة أعلى من معدلها بحدود ثلاث درجات مئوية

فلسطين اليوم-غزة

تبقى درجات الحرارة، اليوم الخميس، أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

وحسب دائرة الأرصاد الجوية فإن الجو يكون، صافياً بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.