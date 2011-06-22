انشقاق في حلف الناتو وايطاليا تدعو لوقف مهاجمة النظام الليبي

فلسطين اليوم- ترجمة خاصة

أعرب وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني عن أمله بأن تنتهي سريعاً مرحلة القنابل والتفجيرات في ليبيا ويتم الانتقال إلى التفاوض” لتجاوز الأزمة سياسياً، فيما جدد وزير الخارجية فرانكو فراتيني التأكيد على أن هدف حلف شمال الأطلسي “الناتو” في ليبيا ليس قتل العقيد معمر القذافي.

وقد أعلنت فرنسا معارضتها اليوم، أي توقف في عمليات" التحالف في ليبيا وذلك تحسبا من تمكن العقيد الليبي معمر القذافي من إعادة تنظيم صفوفه في الحرب ضد الثوار المناوئين له.

وقالت برنار فاليرو الناطق باسم الخارجية الفرنسية:"إن باريس تعارض توقف عمليات التحالف في ليبيا كما تريد إيطاليا، مضيفا أن ذلك" يمكن أن يسمح لمعمر القذافي بكسب الوقت وإعادة تنظيم صفوفه".

وأوضح فاليرو أن "التحالف والدول المجتمعة في مجموعة الاتصال في أبوظبي قبل أسبوعين أجمعت على إستراتيجية تكثيف الضغوط على القذافي".

جاء إعلان وزارة الخارجية الفرنسية الرافض لتعليق العمليات العسكرية في ليبيا في الوقت الذي تطالب فيه إيطاليا بهدنة فورية في ليبيا للسماح بنقل مساعدات إنسانية إلى السكان المدنيين.