نفاد المخزون الاستراتيجي للدواء بقطاع غزة

فلسطين اليوم: غزة

أكد الدكتور مدحت عباس مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، نفاد المخزون الاستراتيجي للدواء، مشيرا إلى ارتفاع نسبة العجز بشكل كبير في المستلزمات والمستهلكات الطبية، وأن القطاع يحتاج إلى ما يقرب من 2.5 مليار جنيه من الأدوية والمستلزمات الطبية.

ولفت مسئول الوفد الفلسطيني إلى أن حجم الأدوية التي تم جمعها من المؤسسات المصرية يكفى لمدة 4 أسابيع فقط.

وأكد الدكتور منير البرش، مدير إدارة الصيادلة بوزارة الصحة الفلسطينية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بنقابة الأطباء حول ختام أعمال الوفد الفلسطيني في مصر (تطورات أزمة الدواء في قطاع غزة ) أن اندلاع الثورات العربية في الإقليم تسبب في لفت الأنظار عما يرتكب من جرائم إنسانية في القطاع، وهو ما أدى إلى تفاقم الوضع الكارثي وتابع قائلا إن هناك العديد من الإشكاليات التي مازالت تعرقل مسار دخول الأدوية إلى القطاع من خلال المعابر، آملا أن يتم إدخال العدد الكافي من المرضى والجرحى للأراضي المصرية لاستكمال علاجهم.

وأكد مسئولو الوفد الفلسطيني بوزارة الصحة الفلسطينية بغزة على استمرار أزمة الدواء في القطاع مطالبين الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بالتحرك العادل لإنقاذ غزة من كارثة صحية محققة في ظل استمرار الحصار والإغلاق الكامل.

وكان وفد فلسطيني وصل إلى الأراضي المصرية منذ أسبوعين لاطلاع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والنقابات الطبية ومؤسسات المجتمع المدني والهلال الاحمر المصري على الوضع الكارثي والمؤساوي في قطاع غزة حيث استجابت الحكومة المصرية وخاصة نقابة أطباء مصر من خلال تيسير سلسله من القوافل الطبية العاجلة للإسهام في الحد من الأزمة الطبية بالقطاع.