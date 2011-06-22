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الاحتلال يجرف مصانع للفحم في جنين و وادي عارة

  • 07:59 - 22 يونيو 2011
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فلسطين اليوم - جنين

قامت قوات الاحتلال ترافقها الجرافات العسكرية صباح اليوم الأربعاء بهدم عدد من مصانع الفحم بين منطقتي برطعة ووادي عارة في الأراضي المحتلة عام 1948.

وقالت مصادر فلسطينية إن الجرافات هدمت 11 مجمعاً لصناعة الفحم والتي تعود ملكيتها لعدة عائلات بينها الشريف وذلك بحجة حماية البيئة، موضحة أن الفلسطينيين حاولوا منع عملية الهدم إلا أن شرطة الاحتلال تصدت لهم وأقدمت على هدم عدة مخازن أخرى قريبة.

وذكرت المصادر أن عددا من الفلسطينيين استطاعوا منع عملية هدم أخرى لعدة مصانع مماثلة في المكان حين قاموا بوضع مركباتهم على مداخلها كي يمنعوا الجرافات من هدمها، نافين كل مزاعم الاحتلال لتبرير هدم المصانع ومؤكدين أنها طريقة جديدة قديمة للنيل من هويتهم الفلسطينية.

 

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