الاحتلال يجرف مصانع للفحم في جنين و وادي عارة

فلسطين اليوم - جنين

قامت قوات الاحتلال ترافقها الجرافات العسكرية صباح اليوم الأربعاء بهدم عدد من مصانع الفحم بين منطقتي برطعة ووادي عارة في الأراضي المحتلة عام 1948.

وقالت مصادر فلسطينية إن الجرافات هدمت 11 مجمعاً لصناعة الفحم والتي تعود ملكيتها لعدة عائلات بينها الشريف وذلك بحجة حماية البيئة، موضحة أن الفلسطينيين حاولوا منع عملية الهدم إلا أن شرطة الاحتلال تصدت لهم وأقدمت على هدم عدة مخازن أخرى قريبة.