حالة الطقس: أجواء حارة حتى الجمعة

فلسطين اليوم- غزة

تسود اليوم الأربعاء، أجواء حارة في مختلف المناطق، ومن المتوقع أن تلامس درجات الحرارة في الأغوار والبحر الميت حاجز الأربعين درجة مئوية.

ويوم غد الخميس توقعت الأرصاد الجوية، أن تستمر الأجواء الحارة في كافة المناطق وأن تكون شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والنقب، وأثناء الليل تصبح الأجواء لطيفه وجميلة في معظم المرتفعات الجبلية ودافئة جدا في المناطق المنخفضة.

أما يوم الجمعة فتوقعت الأرصاد أن لا يطرأ تغيير كبير على درجات الحرارة التي ستبقى أعلى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية. وتبقى الأجواء الحارة هي السائدة في مختلف المناطق.