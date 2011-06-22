غارة « إسرائيلية » على نفق وسط القطاع غزة دون إصابات

غارة "إسرائيلية" على نفق وسط قطاع غزة منتصف الليلة الماضية دون إصابات

فلسطين اليوم-غزة

أغارت طائرات الاحتلال، الليلة الماضية، على نفق حُفر وسط قطاع غزة، وتم تدمير النفق حسب الناطق العسكري الإسرائيلي، ولم يبلغ عن أي إصابات.

ويأتي هذا القصف بعد ساعات أفادت من مزاعم الاحتلال أن قذيفة هاون سقطت في النقب الغربي جنوب فلسطين المحتلة عام 48م , إضافة إلى سقوط صاروخ آخر في المنطقة ذاتها.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية على موقعها، إن مسلحين من قطاع غزة أطلقوا قذيفة هاون باتجاه بلدة أشكول بالنقب الغربي.

وأوضحت الصحيفة أن القذيفة انفجرت في منطقة مفتوحة خارج البلدة دون أن تقع إصابات أو ضرار.

يُذكر أن تجمع مستوطنات أشكول يقع شرق محافظة خانيونس ويضم العديد من المستوطنات والقرى التعاونية الصهيونية وقد سقطت منذ نحو أسبوع قذيفة صاروخية في ذات البلدة.

وتجدر الإشارة الي ان قطاع غزة يشهد حالة من الهدوء النسبي بين قوات الاحتلال والمقاومة منذ أكثر من شهر , نتيجة التهدئة الغير معلنه بين الطرفين.