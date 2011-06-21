موسى: لا بديل عن الذهاب للأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين

فلسطين اليوم: غزة

أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أنه لا يوجد بديل آخر سوى الذهاب بالقضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للمطالبة بالاعتراف بدولة فلسطين دولة كاملة العضوية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وشدد موسى، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو فى العاصمة البلجيكية بروكسل، على ضرورة إيجاد حل سياسى للأزمة الليبية على أساس الاعتراف بالتطلعات المشروعة للشعب الليبى من أجل الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون والإصلاحات السياسية.

وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية أن اللقاء تناول الوضع الراهن فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والوضع فى ليبيا وفى المنطقة بشكل عام وما تشهده من رياح التغيير ونجاح الثورات العربية.

من ناحية أخرى، قال البيان إن موسى ألقى كلمة فى مقر البرلمان الأوربى، فى حضور أعضاء من مجلس النواب الأوروبى وعدد من الشباب الأوروبى والعربى، بينهم مصريون فى العاصمة البلجيكية بروكسل تناولت الربيع العربى والتغيير الذى تمر به المنطقة، مؤكدا نجاح الثورات العربية وأن التغيير الشامل قادم.