كتائب الأقصى تطالب بمصادر أموال دحلان وإعادتها إلى خزينة السلطة

بالأسماء.. كتائب الأقصى تطالب باعتقال أعوان دحلان ومصادرة أمواله

كتائب الأقصى تطالب بمصادرة أموال دحلان لخزينة السلطة واعتقال أعوانه

فلسطين اليوم-غزة

طالبت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح, مصادرة أموال محمد دحلان في البنوك الخارجية وإعادتها إلى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية, واعتقال كل من ثبت تورطه بشق الصف الفتحاوي واشتراكه بجرائم قتل.

كما طالبت الكتائب في بيان عن القيادة العامة لها بالضفة الغربية وصل "فلسطين اليوم", نسخة عنه, , اليوم الثلاثاء, باعتقال وملاحقة كافة أعوان المدعو حمد دحلان "سمير المشهراوي, وتوفيق أبو خوصة, وإيهاب الأشقر, وزياد المشهراوي, وماجد أبو شمالة, وسامي نسمان, وبهاء بعلوشة, ونبيل طموس, ونعيم أبو حسنين, وأيمن أبو الهطل, ورشيد أبو شباك, وصفوت رحمي,

سامي أبو سمهدانة", وكل من ثبت تورطه بشق الصف الفتحاوي واشتراكه بجرائم القتل والسلب من المال العام واستغلال نفوذه.

ودعت الكتائب, النائب العام باستصدار مذكرة اعتقال فوري "للصعلوك" محمد دحلان ومحاكمته بتهمة المشاركة مع عبد العزيز شاهين بقتل واغتيال الشهداء أسعد الصفطاوي وماهر كحيل ومحمد أبو شعبان ومشاركته بقتل الإعلامي خليل الزبن وقتل هشام مكي.

كما دعت الكتائب رئيس السلطة محمود عباس, واللجنة المركزية بضرورة الإسراع في تنفيذ توصيات لجنة التحقيق وعقد محكمة ثورية علنية "للصعلوك" المطرود محمد دحلان بعد أن ثبت عليه تهمة المشاركة في اغتيال القائد ياسر عرفات وإدخال علب الدواء المسمومة له في مقر المقاطعة أثناء حصار الرئيس وطلبه من المرافقين بعد وفاة الرئيس بإحراق علب الدواء.

وأضافت, نشد على يد كل من أدلى بإفادته في لجنة التحقيق وقدم الإثباتات والبراهين على جرائم دحلان وأعوانه ونؤكد بأن الكتائب تدعمكم وتساندكم في إظهار الحق وإدانة المجرمين والقتلة والفاسدين.